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Сегодня, 10:00

Орещук: «Рано петь оды Станковичу. Абаскаль тоже хорошо начинал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» на старте сезона.

— Разделяете восторги специалистов и болельщиков, которые считают, что «Спартак» набрал ход и поймал свою игру при Деяне Станковиче?

— Пока москвичи играют достаточно качественно, неплохо. Но вы же, сами понимаете, «Спартак» — это особая история.

— Поясните, пожалуйста.

— Имею в виду круговорот тренеров в природе. И каждый из них, вроде, хорошо начинает. А потом все тише и тише... На короткой дистанции специалист эффективен, а затем возникает чувство дежавю. Все возвращается на круги своя — играют так же, как и при предыдущем тренере. Так что все-таки рановато петь оды Станковичу. Остановлюсь лишь на промежуточном выводе: начали сезон неплохо. Это факт.

— Намекаете на то, что и при Абаскале «Спартак» поначалу играл симпатично?

— Да. Да и не только при нем. Вспомните Карреру, Ваноли. Да любого специалиста!

— Можно ли согласиться со скептиками, которые говорят о том, что у «Спартака» на старте сезона слишком легкий календарь?

— Отчасти, да. Обыграли «Химки», «Крылья», «Факел».

— Но уступили «Оренбургу» и не смогли одолеть «Ахмат».

— Поражение от «Оренбурга» — все-таки не совсем показательное. Первый тур, искусственное поле... А вот «Ахмат» — системная, дисциплинированная команда. И «Спартак» бился, что называется, в закрытую дверь.

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В субботу, 24 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 6-м туре РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Деян Станкович
Роман Орещук
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Зенит» — «Спартак»: результаты матчей и статистика команд в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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