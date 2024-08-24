Газизов заявил, что в ближайшее время махачкалинское «Динамо» объявит о новом титульном спонсоре

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что в ближайшее время клуб объявит о новом титульном спонсоре команды.

«На днях спонсор будет объявлен. Пока не могу сказать, какой. Но в понедельник-вторник, думаю, о нем расскажем. Это хороший для нас контракт, достойный, но не рекордный для лиги. Никакого нейминга у нас не будет. Беттинг-партнер станет титульным спонсором и будет нанесен на футболки», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

На данный момент единственным титульным спонсором махачкалинского «Динамо» является торговая сеть «Магнит».