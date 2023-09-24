«Зенит» на своем поле примет «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Зенит» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 16.00 мск. За играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Сине-бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе 17 очков, железнодорожники — на 8-й строчке с 12-ю баллами.

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