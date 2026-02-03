«Зенит» — «Динамо»: Ерохин забил с передачи Джона

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил гол на 33-й минуте матча против «Динамо» на Winline Зимнем кубке РПЛ — 1:0.

Голевую передачу сделал новичок команды Джон Джон, который проводит свой первый матч за сине-бело-голубых.

3 февраля в Зимнем кубке РПЛ также пройдет матч ЦСКА — «Краснодар». Игра начнется в 19.15 по московскому времени.