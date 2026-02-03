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3 февраля, 15:35

Мостовой — о попадании в рейтинг самых медийных спортсменов: «Это говорит о том, что я хороший и справедливый человек»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов России в 2025 году.

«СЭ» и «Медиалогия» провели совместное исследование в рамках проекта «Самые медийные лица российского спорта-2025». Как и в 2024 году, первое место в рейтинге занял хоккеист Александр Овечкин. В тройку также вошли футбольные тренеры: Валерий Карпин и Сергей Семак. Артем Дзюба занял шестое место.

«Я уже не действующий футболист больше 20 лет, но все равно попал в топ-15 самых медийных лиц российского спорта. Это говорит о том, что я хороший и справедливый человек. И стараюсь оставаться им, хотя соблазнов много. В этом рейтинге все лица занимают какую-либо должность в спорте. А если бы я был в каком-либо клубе или в федерации работал, то занял бы место повыше в данном рейтинге», — сказал Мостовой «СЭ».

Самые медийные лица российского спорта в&nbsp;2025 году.Овечкин — первый, Карпин — второй, Дзюба — шестой. Самые медийные лица российского спорта-2025

Для подсчета были использованы три критерия: число упоминаний в российских СМИ (все цифры — с 1 января по 31 декабря 2025 года), число упоминаний в соцсетях в русскоязычном сегменте (оба показателя — по данным системы «Медиалогия»), а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках материалов на нашем сайте и посещаемость этих материалов.

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Александр Мостовой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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