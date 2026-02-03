Мостовой — о попадании в рейтинг самых медийных спортсменов: «Это говорит о том, что я хороший и справедливый человек»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание футболиста в рейтинг самых медийных спортсменов России в 2025 году.

«СЭ» и «Медиалогия» провели совместное исследование в рамках проекта «Самые медийные лица российского спорта-2025». Как и в 2024 году, первое место в рейтинге занял хоккеист Александр Овечкин. В тройку также вошли футбольные тренеры: Валерий Карпин и Сергей Семак. Артем Дзюба занял шестое место.

«Я уже не действующий футболист больше 20 лет, но все равно попал в топ-15 самых медийных лиц российского спорта. Это говорит о том, что я хороший и справедливый человек. И стараюсь оставаться им, хотя соблазнов много. В этом рейтинге все лица занимают какую-либо должность в спорте. А если бы я был в каком-либо клубе или в федерации работал, то занял бы место повыше в данном рейтинге», — сказал Мостовой «СЭ».

Для подсчета были использованы три критерия: число упоминаний в российских СМИ (все цифры — с 1 января по 31 декабря 2025 года), число упоминаний в соцсетях в русскоязычном сегменте (оба показателя — по данным системы «Медиалогия»), а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках материалов на нашем сайте и посещаемость этих материалов.