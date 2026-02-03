«Спартак» — «Пюник»: онлайн-трансляция матча

Московский «Спартак» проведет товарищеский матч с «Пюником» во вторник, 3 февраля. Игра начнется в 16:30 по московскому времени и пройдет в Дубае (ОАЭ).

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03 февраля, 16:00. Джабаль-Али (Дубай)

В стартовом составе красно-белых выйдут: Максименко, Джику, Умяров, Рябчук, Денисов, Лайкин, Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде. В запасе: Довбня, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Жедсон, Гарсия, Солари, Гузиев, Массалыга, Заболотный, Сорокин, Дмитриев, Бонгодна, Ву.

Трансляцию матча ведет платформа Okko. Подробности, статистику и результат игры «Спартак» — «Пюник» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».