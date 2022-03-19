«Зенит» — «Арсенал»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Арсенал».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Матч состоится 19 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.