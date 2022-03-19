Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко покритиковал главного тренера красно-белых Паоло Ваноли после матча с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

— Главная игровая проблема красно-белых?

— Да я опять повторю свою мысль. Все эти эмоции, танцы итальянского специалиста на бровке не добавляют подопечным мастерства. Можно сколько угодно прыгать, скакать, но если он никогда раньше не работал главным тренером, с чего вы взяли что «Спартак» должен показывать феерию? Бегать по технической зоне могут многие. Но этого, согласитесь, маловато, чтобы поставить «Спартаку» содержательный футбол.

— Какие перспективы у проекта «Спартак» Ваноли"?

— «Спартаку» остается уповать на победу в Кубке. Для этого нужно, чтобы команде в какой-то степени повезло. Мы же видим, что на голом классе красно-белые победить пока не способны. Если подопечные Ваноли не выиграют трофей, то сразу возникнут серьезные вопросы к проекту. В РПЛ красно-белые после этого тура могут опуститься даже на 10-е место. Получается, Ваноли пришел, а прогресса что-то не видать...

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 22 матчах.