«Зенит» — «Ахмат»: у Ригони ошибочно отобрали гол
17 августа 2019, 20:29
На 51-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» серьезную ошибку допустил первый ассистент Дмитрий Сафьян, зафиксировавший положение «вне игры» у Ригони. В результате было отменено взятие ворот грозненской команды.
В том моменте игрок зенитовцев в момент передачи Ракицкого не находился за линией офсайда. Ближе него к линии ворот «Ахмата» находились два футболиста гостей. Однако Сафьян решил иначе, о чем и просигнализировал арбитру Алексею Матюнину. (Александр Бобров)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 4998Все опросы
Справедливо ли удален Уциев в матче «Зенит» - «Ахмат»?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи