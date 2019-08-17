На 51-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» серьезную ошибку допустил первый ассистент Дмитрий Сафьян, зафиксировавший положение «вне игры» у Ригони. В результате было отменено взятие ворот грозненской команды.

В том моменте игрок зенитовцев в момент передачи Ракицкого не находился за линией офсайда. Ближе него к линии ворот «Ахмата» находились два футболиста гостей. Однако Сафьян решил иначе, о чем и просигнализировал арбитру Алексею Матюнину. (Александр Бобров)

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