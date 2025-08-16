Литвинов: «Душевно пообщались с Соболевым. Он поддержал нас, а мы его»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об общении с нападающим «Зенита» Александром Соболевым после матча между командами в 5-м туре РПЛ.

Встреча завершилась вничью — 2:2. Гол Соболева в меньшинстве спас «Зенит» от поражения во втором тайме.

— Какой была очередная встреча с Соболевым?

— Ничего не обсуждали по игре. Просто пообщались. Он поддержал нас, а мы его. Пообщались душевно и по-доброму, — сказал Литвинов.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.