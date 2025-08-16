Жедсон: «Спартак» боролся за победу. Будем стараться дальше»
Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ.
— Почему не удалось победить?
— К сожалению, не получилось выиграть. Боролись за победу, но будем стараться дальше.
— Как вам судейство?
— Не буду комментировать. У всех своя работа. Наша сегодня была в том, чтобы выиграть и забрать 3 очка.
— Какие эмоции от гола?
— Эмоций много, это был первый мой гол. Но я расстроен, что не получилось выиграть.
«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в таблице РПЛ.
Новости