Жедсон: «Спартак» боролся за победу. Будем стараться дальше»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

— Почему не удалось победить?

— К сожалению, не получилось выиграть. Боролись за победу, но будем стараться дальше.

— Как вам судейство?

— Не буду комментировать. У всех своя работа. Наша сегодня была в том, чтобы выиграть и забрать 3 очка.

— Какие эмоции от гола?

— Эмоций много, это был первый мой гол. Но я расстроен, что не получилось выиграть.