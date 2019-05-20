Защита Кокорина обжаловала арест

Защита футболиста "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла подала жалобу в Пресненский суд Москвы на приговор по делу о двух драках в центре. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик.

- Я и мои коллеги подали апелляционные жалобы, судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения, - цитирует "РИА Новости" Барик.

Он напомнил, что суд пришел к обоснованному выводу о незаконности квалификации действий подсудимых, как совершенных группой лиц по предварительному сговору, Барик указал, что в своем решении суд, противореча себе, признал совершение преступления в составе группы лиц, что повлекло незаконное увеличение размера наказания.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. С учетом отбытого в СИЗО времени Кокорину осталось отсидеть около семи месяцев.