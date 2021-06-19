Зарема Салихова рассказала, что руководство «Спартака» не хотело продлевать контракт с Тедеско
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что руководство московского клуба не собиралось продлевать контракт с уже бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско.
— Зарема, а в чем проблема, уговорили бы Тедеско остаться с Леонидом Арнольдовичем.
— Он готов был продлить, — ответила Зарема в Telegram.
— Почему не продлил?
— Руководители все были против.
— Ну а почему тогда не продлили? Опять все Попов решил, а владелец в стороне стоял?
— Верит. Рассказали красиво, что Руй Витория научит их обороняться и играть между линиями.
— И кто помешал, если ваше мнение было так для него значимо и вы в тот момент были членом совета директоров?
— Я — одна. А их много.
— Федун тоже?
— Ему красиво рассказали о тактических ошибках, об отсутствии игры между линиями, о проблемах в обороне. Короче, Руй лучше как тренер.
— Попов рассказал?
— Футбольной терминологией обладает только один человек в клубе.
Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3-го мая, а спустя две с половиной недели вышла из него, заявив, что не получила ответы на свои вопросы и категорически не согласна с выбором нового главного тренера.
В сезоне-2019/20 «Спартак» под руководством Тедеско занял седьмое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка, где проиграл «Зениту» (1:2). А в сезоне-2020/21 красно-белые завоевали серебряные медали РПЛ и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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