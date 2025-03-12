Артем Дзюба сравнил себя с нападающим «Тампы» Кучеровым

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнил себя с двукратным обладателем Кубка Стэнли, нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым по стилю игры.

36-летний форвард отметился голом в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«За что я еще Кучерова люблю — рядом с ним поставь любого, он начинает играть по-другому. Моя задача также — какой бы у меня ни был партнер, мне хотелось бы наладить с ним связь. В каждой команде за карьеру у меня были игроки, с которыми были связки, такие вещи очень нравятся», — цитирует Дзюбу ТАСС.

9 марта Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.