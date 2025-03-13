Малафеев считает, что футболисты беззащитны перед оскорблениями: «Люди получают удовольствие, крича тебе в спину гадости»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о поведении футбольных болельщиков.

«Футболисты на поле никак не защищены. Они не вправе ответить на провокации, воздействовать на ситуацию и в итоге остаются самыми уязвимыми в подобных конфликтах. Даже если говорить о бытовых историях — там человек хотя бы может ответить, высказать мнение, надавить, применить силу. В футболе же игрок ничего сделать не может. Его оскорбляют, что-то говорят, а если он ответит — накажут именно его. На трибуне, если тебе показали средний палец, а ты ответил тем же, ничего не произойдет. А вот если так сделает футболист, его дисквалифицируют. Это нужно понять и принять», — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны болельщиков во время карьеры футболиста.

«Когда я играл, оскорбляли меня, мою жену, семью, склоняли фамилию, выдумывали прозвища — все это было в порядке вещей. Это часть спорта. Ты ничего с этим не можешь сделать. Ты беззащитен, пешка в игре. А вокруг сидят тысячи людей, которые получают удовольствие, крича тебе в спину гадости.

И к этому нужно быть готовым. Для многих, например, оскорбление родных, детей, семьи звучит в разы жестче, чем для темнокожего футболиста слова про его цвет кожи. Когда задевают тебя — это неприятно, но терпимо. А когда переходят на родных, детей, родителей — гораздо хуже», — добавил Малафеев.