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Малафеев считает, что футболисты беззащитны перед оскорблениями: «Люди получают удовольствие, крича тебе в спину гадости»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о поведении футбольных болельщиков.

«Футболисты на поле никак не защищены. Они не вправе ответить на провокации, воздействовать на ситуацию и в итоге остаются самыми уязвимыми в подобных конфликтах. Даже если говорить о бытовых историях — там человек хотя бы может ответить, высказать мнение, надавить, применить силу. В футболе же игрок ничего сделать не может. Его оскорбляют, что-то говорят, а если он ответит — накажут именно его. На трибуне, если тебе показали средний палец, а ты ответил тем же, ничего не произойдет. А вот если так сделает футболист, его дисквалифицируют. Это нужно понять и принять», — сказал Малафеев «СЭ».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел.«Вендел должен быть готов к провокациям. Мерзко, грязно, но это часть спорта». Малафеев — о скандале в Воронеже

Также Малафеев рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны болельщиков во время карьеры футболиста.

«Когда я играл, оскорбляли меня, мою жену, семью, склоняли фамилию, выдумывали прозвища — все это было в порядке вещей. Это часть спорта. Ты ничего с этим не можешь сделать. Ты беззащитен, пешка в игре. А вокруг сидят тысячи людей, которые получают удовольствие, крича тебе в спину гадости.

И к этому нужно быть готовым. Для многих, например, оскорбление родных, детей, семьи звучит в разы жестче, чем для темнокожего футболиста слова про его цвет кожи. Когда задевают тебя — это неприятно, но терпимо. А когда переходят на родных, детей, родителей — гораздо хуже», — добавил Малафеев.

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Вячеслав Малафеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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