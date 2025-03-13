Малафеев считает, что футболисты беззащитны перед оскорблениями: «Люди получают удовольствие, крича тебе в спину гадости»
Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о поведении футбольных болельщиков.
«Футболисты на поле никак не защищены. Они не вправе ответить на провокации, воздействовать на ситуацию и в итоге остаются самыми уязвимыми в подобных конфликтах. Даже если говорить о бытовых историях — там человек хотя бы может ответить, высказать мнение, надавить, применить силу. В футболе же игрок ничего сделать не может. Его оскорбляют, что-то говорят, а если он ответит — накажут именно его. На трибуне, если тебе показали средний палец, а ты ответил тем же, ничего не произойдет. А вот если так сделает футболист, его дисквалифицируют. Это нужно понять и принять», — сказал Малафеев «СЭ».
Также Малафеев рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны болельщиков во время карьеры футболиста.
«Когда я играл, оскорбляли меня, мою жену, семью, склоняли фамилию, выдумывали прозвища — все это было в порядке вещей. Это часть спорта. Ты ничего с этим не можешь сделать. Ты беззащитен, пешка в игре. А вокруг сидят тысячи людей, которые получают удовольствие, крича тебе в спину гадости.
И к этому нужно быть готовым. Для многих, например, оскорбление родных, детей, семьи звучит в разы жестче, чем для темнокожего футболиста слова про его цвет кожи. Когда задевают тебя — это неприятно, но терпимо. А когда переходят на родных, детей, родителей — гораздо хуже», — добавил Малафеев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1