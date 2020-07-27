РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

За Дзюбу проголосовало два спартаковца

16:55
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит» Итоги голосования игроков «Спартака». Фото "СЭ"
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Два футболиста «Спартака» включили форварда «Зенита» Артема Дзюбу в тройку лучших футболистов сезона РПЛ во время голосования, которое провел «СЭ».

Полузащитник Алекс Крал проголосовал за Дзюбу, Александра Максименко («Спартак») и Николу Влашича (ЦСКА).

Капитан «Спартака» Георгий Джикия включил в свою тройку Алексея Миранчука («Локомотив), Дзюбу и Самюэля Жиго («Спартак»).

Итоги голосования игроков «Спартака». Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков «Спартака». Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир