За Дзюбу проголосовало два спартаковца

Два футболиста «Спартака» включили форварда «Зенита» Артема Дзюбу в тройку лучших футболистов сезона РПЛ во время голосования, которое провел «СЭ».

Полузащитник Алекс Крал проголосовал за Дзюбу, Александра Максименко («Спартак») и Николу Влашича (ЦСКА).

Капитан «Спартака» Георгий Джикия включил в свою тройку Алексея Миранчука («Локомотив), Дзюбу и Самюэля Жиго («Спартак»).

Итоги голосования игроков «Спартака». Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ»