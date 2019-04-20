Юрий Семин: "Отсутствие Денисова и Чорлуки? Оба больные"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Встреча пройдет сегодня, 20 апреля, начало – в 19.00 (мск).

– Конечно, игроки смотрят турнирную таблицу. Они стараются занять высокое место в таблице, такое же отношение к матчу. Отставание 6 очков от "Зенита"? Мы все-таки думаем немножко по-другому, ближайшая игра – самое важное для "Локомотива". После встречи уже можно сесть и подумать, кто какие очки завоюет или нет. Денисов и Чорлука – оба больные, дисквалифицирован Баринов. Его потеря? Когда игрок основного состава не играет, то есть проблема, но мы должны выходить из этой ситуации. Кто сегодня выйдет вместо них, должны показать свой уровень. Посмотрим на противостояние с ЦСКА, после него уже можно о чем-то говорить, – сказал Семин.

ЦСКА располагается на четвертом месте с 40 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 42 баллами занимает вторую строчку.

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