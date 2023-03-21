Норманн: «Болельщики «Динамо» — сейчас моя мотивация. Должен показать им, что я — игрок!»
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» объяснил, почему у него не задалось начало карьеры в составе бело-голубых после переезда из английского «Норвича» летом прошлого года.
— Болельщики «Динамо», да и в клубе тоже, рассчитывали, что вы сразу станете большой частью команды. Но тогда — не сложилось. Как вы считаете, почему? Результативная ошибка с «Зенитом» вас не надломила?
— Каждый совершает ошибки. Это была для меня не первая и, наверное, не последняя. Не могу сказать, что она серьезно повлияла на меня, не говоря уже о том, чтобы надломила. Каждый день учу и тренирую себя в том числе и в плане сильного менталитета. Ничто не может меня сломать.
У меня вообще не было предсезонной подготовки. Я пришел в «Динамо» и сразу начал играть. Не скажу, что это было сложно, но, по собственному ощущению, я в тот момент был позади всех в плане физической готовности. Из-за этого и травмы пошли. Но это футбол и жизнь, в них разное случается. Ты не можешь сдаваться.
Конечно, я пережил непростое время. Но тут смотря с чем сравнивать. До тех пор, пока здорова моя семья, на что я вообще могу жаловаться? Я просто должен вернуться и снова стать самим собой. Только об этом и думаю. И о том, чтобы снова сделать болельщиков «Динамо» счастливыми. Хочу выстроить с ними хорошие взаимоотношения. Они — сейчас моя мотивация. Должен показать им, что я — игрок!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4