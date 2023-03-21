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Сегодня, 00:39

Норманн: «Болельщики «Динамо» — сейчас моя мотивация. Должен показать им, что я — игрок!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Матиас Норманн.
Фото Матиас Норманн (слева)

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» объяснил, почему у него не задалось начало карьеры в составе бело-голубых после переезда из английского «Норвича» летом прошлого года.

 — Болельщики «Динамо», да и в клубе тоже, рассчитывали, что вы сразу станете большой частью команды. Но тогда — не сложилось. Как вы считаете, почему? Результативная ошибка с «Зенитом» вас не надломила?

— Каждый совершает ошибки. Это была для меня не первая и, наверное, не последняя. Не могу сказать, что она серьезно повлияла на меня, не говоря уже о том, чтобы надломила. Каждый день учу и тренирую себя в том числе и в плане сильного менталитета. Ничто не может меня сломать.

У меня вообще не было предсезонной подготовки. Я пришел в «Динамо» и сразу начал играть. Не скажу, что это было сложно, но, по собственному ощущению, я в тот момент был позади всех в плане физической готовности. Из-за этого и травмы пошли. Но это футбол и жизнь, в них разное случается. Ты не можешь сдаваться.

Конечно, я пережил непростое время. Но тут смотря с чем сравнивать. До тех пор, пока здорова моя семья, на что я вообще могу жаловаться? Я просто должен вернуться и снова стать самим собой. Только об этом и думаю. И о том, чтобы снова сделать болельщиков «Динамо» счастливыми. Хочу выстроить с ними хорошие взаимоотношения. Они — сейчас моя мотивация. Должен показать им, что я — игрок!

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна
Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Норманн объяснил, почему не остался в «Ростове» в 2021 году

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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