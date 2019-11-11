«Я капитан команды!» Овчинников и Акинфеев шутят о той самой фразе

ЦСКА опубликовал новое видео в своем Twitter. На нем поздравляют с днем рождения тренера команды Сергея Овчинникова. Вчера ему исполнилось 49 лет.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев прикрепил Овчинникову капитанскую повязку. «Я капитан команды!», — сказал тренер, напоминая о своей известной фразе. Во время матча чемпионата России с «Москвой» Овчинников, выступая за «Динамо», был удален после того, как напомнил арбитру, что он капитан команды и добавил нецензурное слово.

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