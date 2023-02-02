Колосков: «Обращение «Зенита» в CAS — неприличное дело! Это означает неверие в наше правосудие»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» обратился в CAS по поводу наказаний, вынесенных КДК за инцидент в конце матча 6-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2).

«Дело не в том, поздно или рано «Зенит» принял такое решение. Обращение «Зенита» в CAS — неприличное дело! Это означает неверие в наше российское правосудие, в наши юридические органы, в практику работы этих органов. Никогда за мою жизнь в футболе ни один клуб не обращался в CAS по такому поводу. Это недоверие нашим органам футбольного правосудия», — сказал Колосков «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»). КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.