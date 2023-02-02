Корнеев: «Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказал мнение о футболистах ЦСКА.

— Об аргентинце Гайче, который на правах аренды перешел в «Верону», вы невысокого мнения. Об Антоне Заболотном и чилийце Мендесе — тоже. Объясните, в чем их минусы.

— Гайч совершенно не вписывается в тот футбол, который выстраивает в ЦСКА Федотов. Классический форвард таранного типа, не слишком техничный, прямолинейный. Нет в его игре тонкости, изюминки, не может сам создать момент. Вдобавок хромает реализация. Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом.

Теперь о хавбеке из Чили. Летом ЦСКА взял двух иностранцев в середину поля. Серб Зделар — качественное усиление. Он лидер и организатор игры, спокойно раздает пасы на 40 м. А вот у Мендеса отсутствует элемент риска, все его действия предсказуемы, он не делает разницы! Таких футболистов можно найти и в России.