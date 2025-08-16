Вратарь «Зенита» Адамов: «В меньшинстве были мысли, что если пропустим, то все — игра закончится»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

— Если честно, каждая игра напряженная, но сегодня тот факт, что играли в меньшинстве почти весь тайм и проигрывали... Наверное, да, потому что пропускать было вообще не вариант. Если пропустили бы, то игра бы сразу закончилась. Дольше оставались в игре и свой шанс использовали.

Мысли были, что если пропустим, то все — игра закончится. Лично я так думал. Поэтому хотелось как можно дольше оставаться в игре и ждать свой шанс, — цитирует Адамова пресс-служба клуба.

«Спартак» (5 очков) занимает 12-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет девятым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.