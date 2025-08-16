Адиев: «Ахмат» — с победой. Бобровский — топ»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в 5-м туре РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Яном Бобровским.
«Ахмат» — с победой, Бобровский — топ. Весь мой комментарий», — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».
«Ахмат» одержал вторую победу подряд в РПЛ под руководством Станислава Черчесова. Грозненцы набрали 6 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 8 очками — на 5-й строчке.
Новости