Адиев: «Ахмат» — с победой. Бобровский — топ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в 5-м туре РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Яном Бобровским.

«Ахмат» — с победой, Бобровский — топ. Весь мой комментарий», — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» одержал вторую победу подряд в РПЛ под руководством Станислава Черчесова. Грозненцы набрали 6 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 8 очками — на 5-й строчке.