«Ахмат» — «Крылья Советов»: видео голов матча 5-го тура РПЛ

«Ахмат» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ — 3:1.

У хозяев дубль оформил Эгаш Касинтура, еще один гол забил Мохамед Конате (пенальти). У гостей один мяч отыграл Владимир Игнатенко.

5-я минута. Касинтура — 1:0

51-я минута. Конате (пенальти) — 2:0

79-я минута. Касинтура — 3:0

85-я минута. Игнатенко — 3:1