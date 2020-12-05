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Вратарь «Тамбова» Рыжиков: «Никого от бойкота не пришлось отговаривать»

19:10
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Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков после разгромного поражения от «Спартака» (1:5) в матче 17-го тура РПЛ рассказал о возможном снятии команды с чемпионата.

— Как удалось отговорить команду бойкотировать матч?

— Никого не пришлось уговаривать. Все профессионалы, работают.

— Говорят, команда может сняться с чемпионата.

— Снимемся.

— Серьезно?

— Все вопросы к руководству.

— Руководство молчит.

— А почему мы должны говорить? Спрашивайте по игре. (Севастиан Терлецкий)

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