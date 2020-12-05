Вратарь «Тамбова» Рыжиков: «Никого от бойкота не пришлось отговаривать»
Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков после разгромного поражения от «Спартака» (1:5) в матче 17-го тура РПЛ рассказал о возможном снятии команды с чемпионата.
— Как удалось отговорить команду бойкотировать матч?
— Никого не пришлось уговаривать. Все профессионалы, работают.
— Говорят, команда может сняться с чемпионата.
— Снимемся.
— Серьезно?
— Все вопросы к руководству.
— Руководство молчит.
— А почему мы должны говорить? Спрашивайте по игре. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю