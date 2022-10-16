Вратарь «Химок» Гудиев рассказал о конкуренции с Лантратовым

Вратарь «Химок» Виталий Гудиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о конкуренции с Ильей Лантратовым.

— Вы отобрали у Лантратова место в составе?

— Не думаю, что это так. Все играют. Илюха сделал очень большую историю для «Химок». Он хороший вратарь. Если бы не он, мне кажется, непонятно были бы «Химки» в РПЛ или первой лиге. Он сделал многое для «Химок». У нас есть конкуренция здоровая. Есть Антоха Митрюшкин. Все готовы играть! Как скажет тренер, так и будет.