Крылья Советов

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи».

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Крылья» после 12 туров занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Сочи» идет шестым — 20 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.