Врач «Локомотива»: «У Фарфана самая легкая классификация коронавируса. С другими игроками он не контактировал»

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин рассказал о том, как сейчас себя чувствует нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан. Ранее председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков подтвердил «СЭ» информацию, что у перуанского футболиста обнаружен коронавирус.

— У Джефферсона самая легкая классификация болезни по КТ. КТ-1, — говорит Хайкин. — Есть два небольших очага пневмонита, характерные для этого вида. Какие проявились симптомы? Головная боль, ломота в мышцах, в спине. И температура 37,9 и 37,5. Соответственно тест на антитела у него отрицательный, а тест на ПЦР — положительный, который был отправлен в Роспотребнадзор на подтверждение.

— Как проходит его лечение?

— Фарфан находится на изоляции, дома. Мониторит температуру, делает пульсосиметрию. Его помощники связываются с нами каждый день и информируют о его самочувствии.

— В больнице ему быть не обязательно?

— При такой форме — необязательно. Ему предписана домашняя изоляция.

— Он сейчас в Москве?

— Да. Здесь.

— Теперь возникает опасность, не контактировал ли он с другими футболистами команды...

— Нет. У нас все футболисты сидят по домам, не контактируют друг с другом. Такая угроза исключена! Все на самоизоляции в своих домах, апартаментах.

— Какие примерные сроки выздоровления Фарфана?

— Сейчас пройдут все ступени болезни. Но нужно понимать, что после выздоровления Джефферсону еще нужно будет находиться две недели на самоизоляции, карантине. Думаю, он сможет вернуться в строй и будет допущен до тренировок через три-четыре недели. (Виталий Айрапетов)