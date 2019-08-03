"Вперед, "Локо!" Хеведес - после победы над "Крыльями Советов"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился новым постом в своем Instagram. Он отметил, что победу железнодорожникам в гостевом матче 4-го тура РПЛ над "Крыльями Советов" (2:1) принес Гжегож Крыховяк.

– До конца! Поздний гол Крыховяка. Вперед, "Локо", – написал Хеведес в своем Instagram.

"Крылья" (3 очка) потерпели третье поражение на старте сезона, "Локомотив" (7 очков) одержал вторую победу.

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