На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Дальше что происходит?
– Мы вышли, ребята пошли к машине и начали спрашивать.
– Кого? Машину?
– Водителя.
– Водитель в машине сидел?
– Это не помню. Он вышел потом.
– Дальше что происходит?
– Они начали спрашивают, почему он так их назвал.
– Они – это кто?
– Павел спрашивал, Александр рядом стоял.
– Они стояли с водителем?
– Нет, рядом были люди из компании.
– Что спрашивали?
– Говорил ли он такое.
– Что дальше?
– Не помню, что ответил водитель. Но потом водитель замахнулся на Павла. Я видела все действия.
– С чего он замахнулся?
– Я не помню, о чем они говорили.
– Я спрашиваю об алгоритме.
– Он стоял и толкнул или замахнулся. (Арман Мкртчян)
Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!