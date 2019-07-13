Владимир Федотов: "Сегодня была настоящая битва"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Ростова" (1:2).

– Не сказал бы, что первый тайм неудачный. Был гол Шомуродова, – отметил Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Мы говорили, что не надо бежать в ворота, нужно контролировать игрока в районе 11-метровой отметки. Есть над чем работать. У нас тоже были моменты. Может, игра не смотрелась столь целостно. Не хватало фланговой игры, нужно было добавить владение и более правильно проводить атакующие действия.

Во втором тайме мы добавили в агрессии. Знали, что соперник после двух поражений будет агрессивный. Сегодня была настоящая битва. Для зрителей был, наверное, суперхороший матч. Было много единоборств, много борьбы, но был и футбол. Мы не оставляли надежд сравнять счет, на последних минутах Кулишев просто не попал по мячу. Очень хотел забить в родном городе.