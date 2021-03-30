Владимир Федотов надеется на дальнейший прогресс «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил надежду, что клуб будет и дальше развиваться.

«Команда прошла путь от борьбы за выживание, теперь мы более уверенно стоим на ногах, — сказал Федотов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Надеемся, что будет дальнейшее развитие, прогресс, стабильность. Это важно для развития футбола.

Где быть футболу, как не здесь, в Сочи, где прекрасные погодные условия? Этот регион заслуживает иметь футбольную команду и инфраструктуру. Хороший, классный, современный стадион — что еще нужно? Надеемся, что команде будет оказано внимание, и она будет гармонично развиваться

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил надежду, что клуб будет и дальше развиваться.

«Команда прошла путь от борьбы за выживание, теперь мы более уверенно стоим на ногах, - сказал Федотов в интервью программе "Футбол России" на телеканале «Россия 24». - Надеемся, что будет дальнейшее развитие, прогресс, стабильность. Это важно для развития футбола.

Где быть футболу, как не здесь, в Сочи, где прекрасные погодные условия? Этот регион заслуживает иметь футбольную команду и инфраструктуру. Хороший, классный, современный стадион – что еще нужно? Надеемся, что команде будет оказано внимание, и она будет гармонично развиваться».

«Сочи» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 40 очков в 23 матчах.