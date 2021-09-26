В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ростов» дважды всухую обыграл соперника, а в феврале 2021 года грозненцы победили соперника в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В субботу Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Исполняющим обязанности назначен Заур Тедеев.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.