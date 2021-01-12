«Вест Хэм» узнавал мнение Цоуфала о переходе Крала из «Спартака»

Защитник «Вест Хэма» и сборной Чехии Владимир Цоуфал сообщил, что клуб узнавал его мнение по поводу полузащитника Алекса Крала. Однако пока, по его словам, «Вест Хэм» не намерен делать предложение красно-белым по трансферу чешского хавбека.

«У нас нет замены Деклану Райсу или Томашу Соучеку. Это праавда. Мне нравится Алекс Крал. Было бы здорово, если бы он перешел в «Вест Хэм». Меня спрашивали о нем, о его характере и других вещах. Полагаю, что пока они не готовы сделать предложение.

Однако Алекс — именно тот футболист, который мог бы заменить Деклана, если он уйдет", — приводит слова Цоуфала Aktu?ln?.cz.