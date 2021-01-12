РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вест Хэм» узнавал мнение Цоуфала о переходе Крала из «Спартака»

10:12
Теги:

Защитник «Вест Хэма» и сборной Чехии Владимир Цоуфал сообщил, что клуб узнавал его мнение по поводу полузащитника Алекса Крала. Однако пока, по его словам, «Вест Хэм» не намерен делать предложение красно-белым по трансферу чешского хавбека.

«У нас нет замены Деклану Райсу или Томашу Соучеку. Это праавда. Мне нравится Алекс Крал. Было бы здорово, если бы он перешел в «Вест Хэм». Меня спрашивали о нем, о его характере и других вещах. Полагаю, что пока они не готовы сделать предложение.

Однако Алекс — именно тот футболист, который мог бы заменить Деклана, если он уйдет", — приводит слова Цоуфала Aktu?ln?.cz.

Ранее сообщалось, что Крал может перейти в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно. В сезоне-2020/21 22-летний чех провел 20 матчей в составе «Спартака», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир