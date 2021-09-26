Заур Тедеев: «Я уверен в своих футболистах»
16:18
Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев поделился эмоциями перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Футбол — непростой вид спорта. Всякое случается. Конечно, нам тяжело сегодня. Но это не значит, что мы не можем подготовить команду. Я уверен в своих футболистах.
Как я переживал? Готовил молодежную команду к следующему матчу, не думая о назначении.
Парни в нормальном состоянии. Мы провели индивидуальные беседы. Сказали, что в них верим. На сегодняшний день они для нас самые лучшие», — сказал Тедеев в интервью «Матч Премьер».
Напомним, что на этой неделе клуб покинул главный тренер Юрий Семин.
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю