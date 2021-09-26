Заур Тедеев: «Я уверен в своих футболистах»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев поделился эмоциями перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Футбол — непростой вид спорта. Всякое случается. Конечно, нам тяжело сегодня. Но это не значит, что мы не можем подготовить команду. Я уверен в своих футболистах.

Как я переживал? Готовил молодежную команду к следующему матчу, не думая о назначении.

Парни в нормальном состоянии. Мы провели индивидуальные беседы. Сказали, что в них верим. На сегодняшний день они для нас самые лучшие», — сказал Тедеев в интервью «Матч Премьер».

Напомним, что на этой неделе клуб покинул главный тренер Юрий Семин.