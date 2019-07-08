Ведран Чорлука: "Начать сезон победой в Суперкубке – это красиво"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал победу в Суперкубке России над "Зенитом" (3:2).

– Начать сезон именно так – это красиво, – цитируют "Известия" Чорлуку. – Особенно если играешь против такой команды, как "Зенит". Мы проигрывали 1:2, но сумели вернуться в игру и показать характер. Очень приятно, что это произошло в Москве при таком количестве болельщиков. Они поддерживают нас всегда, не только в финальных играх, а в каждом матче. За это им большое спасибо!

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр