«Важная победа! Продолжаем расти». Нжи — о матче с «Локомотивом»
1 декабря 2019, 22:40
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию из раздевалки команды.
— Важная победа! Продолжаем расти. Командная работа, — подписал фото Нжи.
«Динамо» с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
В текущем сезоне 26-летний Нжи провел 12 матчей за «Динамо» и забил один гол.
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