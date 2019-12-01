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«Важная победа! Продолжаем расти». Нжи — о матче с «Локомотивом»

1 декабря 2019, 22:40
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию из раздевалки команды.

— Важная победа! Продолжаем расти. Командная работа, — подписал фото Нжи.

«Динамо» с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне 26-летний Нжи провел 12 матчей за «Динамо» и забил один гол.

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Локомотив — Динамо

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