Васютин выбрал игровой номер в "Зените"

Новичок "Зенита" Александр Васютин рассказал о том, насколько часто он приезжал в Санкт-Петербург, когда играл за границей, а также выборе игрового номера.

-Когда играл в Финляндии, приезжал в Санкт-Петербург каждый месяц, из Норвегии - раз в три месяца, - рассказал в интервью клубной пресс-службе Васютин. - Буду выступать под номером "78", под которым играл в "Лахти" и "Сарпсборге".

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23. Васютин является воспитанником клуба и дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го. В августе 2016-го вратарь отправился в финский "Лахти", где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим голкипером чемпионата.

В 2018-м перешел в норвежский "Сарпсборг", где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы.

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