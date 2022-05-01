Ваноли о первой волевой победе «Спартака» в сезоне: «Благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«В первом тайме мы играли очень медленно, не могли находить глубину. Нам очень важен этот матч, эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, что они способны на это. Нам нужно показывать правильную реакцию, именно над этим нам предстоит работать в будущем.

Разница между первым и вторым таймом? В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов. Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

«Спартак» одержал первую волевую победу в сезоне-2021/22 и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 27 матчах.