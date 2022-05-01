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Ваноли о первой волевой победе «Спартака» в сезоне: «Благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них»

Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за первую волевую победу в сезоне
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«В первом тайме мы играли очень медленно, не могли находить глубину. Нам очень важен этот матч, эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, что они способны на это. Нам нужно показывать правильную реакцию, именно над этим нам предстоит работать в будущем.
Разница между первым и вторым таймом? В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов. Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

«Спартак» одержал первую волевую победу в сезоне-2021/22 и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 27 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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1
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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