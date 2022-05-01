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Мостовой: «В первом тайме «Спартак» был нервным, скованным и боязливым»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1).

«В первом тайме «Спартак» был нервным, скованным и боязливым, — сказал Мостовой «СЭ». — На «Крылья Советов» ничего не давило, они настраивались как на последнюю игру. «Спартак» нервничал, что даже судья на это поддался — поставил спорный пенальти. В этом моменте даже не били по воротам. Давайте привяжем руки тогда. Во втором тайме была хорошая замена, все поменялось. Второй тайм был за «Спартаком». Эмоциональное празднование победы? Когда команда чаще проигрывает и плюс нервы, будут такие эмоции. Ну и не забываем, что Ваноли в прошлом тоже футболист. Это эмоции! Это нормально».

Благодаря победе «Спартак» поднялся на девятое место в турнирной таблице с 34 очками в 27 матчах. Красно-белые обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ.

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
0
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
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1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
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