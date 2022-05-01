Экс-арбитр Николаев: «Спартаку» сегодня не к чему придраться в плане судейства»

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил работу судейской бригады Евгения Турбина в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:1).

«Думаю, сегодня в плане судейства ни «Спартаку», ни «Крыльям» не к чему придраться. Вообще пора отходить от этой практики к чему-то придираться. Хочется уже просто наслаждаться футболом, чтобы было поменьше вопросов к судейству. Игра была непростая, «Крылья Советов» хорошая играющая команда, которая сама играет и дает играть другим. Здесь те решения, которые были приняты, на мой взгляд справедливы», — сказал Николаев «СЭ».

Команды обменялись голами с пенальти, а победный гол красно-белых был засчитан после вмешательства ВАР.