Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:28

Экс-арбитр Николаев: «Спартаку» сегодня не к чему придраться в плане судейства»

Бывший арбитр Николаев оценил работу бригады Турбина в матче «Спартака» и «Крыльев Советов»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил работу судейской бригады Евгения Турбина в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:1).

«Думаю, сегодня в плане судейства ни «Спартаку», ни «Крыльям» не к чему придраться. Вообще пора отходить от этой практики к чему-то придираться. Хочется уже просто наслаждаться футболом, чтобы было поменьше вопросов к судейству. Игра была непростая, «Крылья Советов» хорошая играющая команда, которая сама играет и дает играть другим. Здесь те решения, которые были приняты, на мой взгляд справедливы», — сказал Николаев «СЭ».

Команды обменялись голами с пенальти, а победный гол красно-белых был засчитан после вмешательства ВАР.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Николаев
Евгений Турбин
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» избежит прямого вылета из РПЛ
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
«Нам нужно работать над психологией». Ваноли — о победе над «Крыльями Советов»
Литвинов: «В перерыве обсудили с командой: «Давайте уже выйдем, будем биться друг за друга»
«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 1 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Игнатов о том, что «Спартак» избежал прямого вылета из РПЛ: «Не думаем об этом. Задача — выигрывать каждый матч и победить в Кубке»
Селихов о желтой карточке: «Ежов очень хорошо сыграл на публику»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин оценил игру Пруцева за «Спартак»

Ваноли о первой волевой победе «Спартака» в сезоне: «Благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости