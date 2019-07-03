Валерий Карпин: "Естественно, мы рассчитываем на Мирзова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) во третьем туре Кубка Париматч Премьер рассказал о ситуации с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

- Вы рассчитываете на Мирзова?

- Естественно, рассчитываем. Он принадлежит "Ростову". Был период, когда он приболел. Сейчас мы надеемся, что после возвращения он присоединится к нам.

- Это не проблема, что он был травмирован?

- Естественно, проблема. Проблемы была и зимой, когда Еременко, Попов, Норманн, Мевля, Чернов присоединились в Испании на последнем сборе. Тоже проблема была. (Гоша Чернов)

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