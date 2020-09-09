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Вагнер Лав заявил, что он не перешел бы в «Спартак»

17:00
Вагнер Лав. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Вагнер Лав. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав ответил, было ли у него предложение от «Спартака».

«Нет, такого не было, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube. — Я не получал предложения от «Спартака». И из-за болельщиков ЦСКА я думаю, что никогда не надел бы футболку «Спартака». Если бы я вернулся в Россию, это могла бы быть и другая команда, но первая команда, куда я мог бы вернуться здесь — это ЦСКА».

36-летний Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=07ipxP3xNr8&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0

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