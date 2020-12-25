Вадим Карпов: «Гончаренко не прощался с командой, хочу продолжать работать с ним в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

— На команду не давили слухи о возможном уходе Гончаренко?

— Если честно, не знаю. Наверное, это больше легло на него самого, но Виктор Михайлович повел себя профессионально и очень спокойно. Мы с партнерами между собой ничего не обсуждали на эту тему.

— Появлялась информация, что он уже попрощался с командой. Действительно было что-то подобное?

— Нет, этого не было. У нас все было в штатном режиме, никакой информации об уходе тренера.

— Вы лично хотите, чтобы он продолжил тренировать ЦСКА?

— Конечно. Виктор Михайлович привел меня в основной состав. Я ему очень благодарен за это и хочу продолжать работать с ним дальше.

(Сергей Федоров)

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