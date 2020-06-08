В «Тамбове» провели повторное тестирование на коронавирус

В понедельник, 8 июня, «Тамбов» получил результаты повторного тестирования на коронавирус всех футболистов, персонала команды, тренерского штаба и руководителей клуба.

Как и по итогам первых анализов, сданных две недели назад, все тесты показали отрицательные результаты, сообщил «СЭ» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. (Константин Алексеев)

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