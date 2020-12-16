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В «Спартаке» не готовы сказать, останется ли Тедеско до конца сезона

16 декабря 2020, 23:49
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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отметил, что говорить о том, когда команду покинет главный тренер Доменико Тедеско, еще рано. Ранее немецкий специалист объявил, что не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт.

— Когда Доменико говорил о своем решении владельцу, логика была какая? Только семья? Или были какие-то другие причины?

— Я не присутствовал при этой беседе. Как вы видите, последние дни после матча с «Сочи», клуб максимально сплотился вокруг тренера. Сделали все возможное, чтобы сегодня он был на бровке. Я не хочу делать суждения за Доменико Тедеско. Кроме того, что я слышал на пресс-конференции вместе с вами, другой информации у меня нет.

— Логика при принятии решения по Тедеско какая должна быть? Можем ли мы говорить, что он останется тренером на оставшиеся полгода?

— Я не готов отвечать на этот вопрос. Посмотрим, — сказал Фетисов «СЭ».

Тедеско объявил о своем решении после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре Тинькофф чемпионата России.

Зенит — Спартак

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