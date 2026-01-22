В «Севилье» заявили, что клуб отказался продавать Саласа в ЦСКА за 5 миллионов евро

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможной продаже защитника Кике Саласа в ЦСКА.

Ранее издание La Jugada de Sevilla сообщило, что «Севилья» отклонила предложение ЦСКА по Кике Саласу в размере 8 миллионов евро.

«ЦСКА предложил за Саласа не 8 миллионов, как об этом сообщают некоторые СМИ, а только 5. «Севилья» считает сумму 5 миллионов маленькой. Кике является игроком сборной Испании до 21 года и футболистом стартового состава «Севильи». Он оценивается больше, чем в 5 миллионов евро», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Салас в этом сезоне провел за «Севилью» 11 матчей и забил 1 гол. Контакт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.