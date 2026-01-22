Источник: ЦСКА предложил «Севилье» около 8 миллионов евро за защитника Саласа

ЦСКА направил предложение «Севилье» в размере 8 миллионов евро за трансфер защитника Кике Саласа, сообщает журналист Гонсало Тортоса.

По информации источника, испанский клуб отклонил предложение армейцев. При этом отмечается, что изначальная сумма, предложенная ЦСКА, составляла 5 миллионов евро.

Ранее в агентстве TeamYouFirst, представляющем интересы защитника, подтвердили «СЭ», что московский клуб делал запрос по Саласу.

Салас играет за «Севилью» с января 2023 года. В этом сезоне 23-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом. Его контракт с «Севильей» рассчитан до лета 2029-го.