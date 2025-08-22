«Оренбург» — «Ахмат»: Томпсон открыл счет на 47-й секунде

«Оренбург» повел в счете в матче с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на первой минуте забил Хорди Томпсон. Чилиец отличился на 47-й секунде.