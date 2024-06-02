В «Рубине» высказались о возможном трансфере Дзюбы

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный трансфер Артема Дзюбы.

«Пока о нем не было никаких разговоров в клубе. Есть главный тренер и спортивный директор, которые непосредственно занимаются данными вопросами, и их мнение может отличаться от большинства», — сказал Айбатов «СЭ».

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.